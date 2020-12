Unos 800 trabajadores de hostelería protestan en Barcelona por las restricciones por el Covid

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 trabajadores del sector hostelero y ocio nocturno catalán se han concentrado la tarde de este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta contra las restricciones aplicadas a causa del Covid-19 por el Govern, tras la limitación de apertura en la franja nocturna.

Los manifestantes, a gritos de 'Queremos trabajar', 'no al cierre' o 'no somos delincuentes' y con carteles de 'la hostelería no es el problema', han avanzado hacia Via Laietana hasta Urquinaona, han cogido Ronda de Sant Pere hasta la plaza Catalunya y han cortado Passeig de Gràcia.

Según ha manifestado el Gremio de la Restauració de Barcelona este lunes en un comunicado, el objetivo de la concentración es reclamar al Govern "medidas equitativas para la contención del Covid-19, que no estigmatice y culpabilice a un único sector".