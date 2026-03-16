8.000 docentes se manifiestan en Barcelona para pedir mejoras en la primera jornada de huelga

Decenas de personas durante una manifestación de docentes, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La marcha ha sido convocada por los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament e Intersindical para pedir mejores condic - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 8.000 docentes, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado este lunes por el centro de Barcelona para pedir mejoras laborales, como una subida salarial, reducir las ratios en la aulas y menos burocracia en los centros educativos, en el marco de la primera jornada de la huelga docente descentralizada en Catalunya.

La huelga, que este lunes se ha circunscrito a los Servicios Territoriales del Baix Llobregat, Barcelonès y Consorci d'Educació de Barcelona, ha tenido un seguimiento del 31,87% según la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, que los sindicatos convocantes han elevado a un 70%.

Convocados por Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC --que no está en la mesa sectorial--, la manifestación ha comenzado en torno a las 12.50 horas de este lunes en la plaza Urquinaona de Barcelona, y ha bajado por la Via Laietana hasta llegar a la plaza Sant Jaume.

Los sindicatos rechazan el acuerdo alcanzado entre el Govern, CC.OO. Educació y UGT la semana pasada al considerar que "no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues".

En la pancarta de cabecera de la marcha se leía 'Ya basta, mejoras laborales ya. En la educación: más salario, más recursos, menos ratios, menos burocracia', y también aparecían los logotipos de CC.OO. Educació y UGT tachados, en referencia a que estos dos sindicatos son los que han suscrito el acuerdo con el Govern.

Los manifestantes llevaban carteles con frases como 'Para educar con amor hay que trabajar con dignidad', 'Defendamos la educación pública', 'Niubó el banco dice que con vocación no se paga la hipoteca', 'Somos un centro educativo, no un hospital de día' y 'Habéis pisado el respeto y la dignidad docente'.

SINDICATOS

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ustec.Stes, Iolanda Segura, ha recordado que la huelga se extenderá durante toda la semana, y ha considerado que el Govern "sí o sí tiene que escuchar la voz del colectivo".

El secretario general de Aspepc.Sps, Ignasi Fernández, ha criticado que se ha firmado un acuerdo "a las espaldas"; la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT de Catalunya, Laura Gené, ha tildado al Govern de tener incapacidad de negociación; y por la Intersindical-CSC, Marc Martorell ha dicho que continuarán las acciones hasta que el Govern no se siente a negociar.

"CC.OO. Y UGT, SINDICATOS DEL PSC"

Bajando por la Via Laietana, los manifestantes se han parado ante la sede de CATAC-CTS, donde Ustec.Stes ha colgado una pancarta con la cara del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a una llama de fuego y la frase 'Dignidad educativa', y también han gritado consignas como 'Illa, Illa nos das calderilla' y 'No firmaremos este acuerdo de mierda'.

Al pasar por delante de la sede de CC.OO. Educació, han gritado 'CC.OO. y UGT, sindicatos del PSC' y 'No es un acuerdo, es una traición', y la CGT concretamente se ha parado ante la sede y ha tirado petardos y ha cantado consignas de protesta.

Ya en la plaza Sant Jaume, sobre las 13.45 horas, los manifestantes han gritado 'Ningún acuerdo sin consulta' y 'Vergüenza', con respecto a este acuerdo entre el departamento, CC.OO. Educació y UGT; y han culminado con los lemas 'Dalmau traidor, queremos la dimisión' y 'Dalmau dimisión'.

SEGUIMIENTO

Este lunes estaban llamados a la huelga el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de los Servicios Territoriales del Baix Llobregat, Barcelonès y Consorci d'Educació de Barcelona, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

La Conselleria ha asegurado que, hasta las 17 horas, el seguimiento ha sido del 31,87% sobre el total de la plantilla, circunscrita a los servicios territoriales del Baix Llobregat, Barcelonès y Consorci d'Educació de Barcelona, y que un 85,16% de los centros educativos ha comunicado los datos al departamento.

En cambio, según datos del sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, el seguimiento de la huelga este lunes ha sido del 70%, más del doble de la cifra aportada por el departamento.

CORTES DE CARRETERAS

Este lunes por la mañana los docentes han cortado varias vías principales de acceso a Barcelona, como la A-2 en Cornellà de Llobregat, la C-31 en Badalona en sentido sur y también esta misma vía en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentido norte.

También han cortado la Ronda de Dalt a la altura de la plaza Karl Marx y la Gran Via de Barcelona a la altura de Can Batlló, coincidiendo con la entrada sur de la ciudad.

Por otro lado, unos 200 docentes catalanes se concentraron este lunes por la mañana ante la sede del PSC en Barcelona para reclamar mejoras; llevaban pancartas con frases como 'El Govern recorta, la escuela no se calla', 'Defendamos la educación pública' y 'Sin docentes no hay acuerdo de país'; y la sede del PSC estuvo acordonada por los Mossos d'Esquadra.

HUELGA TODA LA SEMANA

La huelga docente se extenderá toda esta semana, hasta el viernes, y cada día afecta a un servicio educativo territorial diferente.

Este martes la huelga será para los docentes de Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre y los sindicatos convocantes prevén diferentes acciones como piquetes informativos, marchas lentas y manifestaciones.