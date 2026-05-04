Un 82% de los catalanes ve necesaria una defensa común europea, según una encuesta del CEO y el PE

El vicepresidente del PE y eurodiputado del PSC, Javi López; el jefe de la Oficina del PE en Barcelona, Sergi Barrera, y el director del CEO, Juan Rodríguez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un 82% de los catalanes considera muy necesario (43%) y bastante necesario (39%) que se desarrolle una política de seguridad y defensa más común e integrada dentro de la Unión Europea (UE), según una encuesta realizada conjuntamente por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la UE.

Así se desprende de la segunda encuesta realizada en colaboración entre ambas instituciones, con una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años y hecha entre el 23 de marzo y 13 de abril, con un margen de error real de +3%, y que han presentado este lunes el vicepresidente del PE y eurodiputado del PSC, Javi López; el jefe de la Oficina del PE en Barcelona, Sergi Barrera, y el director del CEO, Juan Rodríguez.

Un 89% de los encuestados consideran que la UE debería de responder de manera conjunta en defensa de la seguridad e integridad territorial, mientras que un 8% considera que no debería ser así y un 3% prefiere no contestar.

En cuanto al gasto que se debe destinar a la defensa, un 26% es partidario de aumentarlo, un 36% prefiere mantenerlo al nivel actual y un 34% cree que se debería reducir y priorizar otras políticas, mientras que un 4% opta por no contestar.

DIPLOMACIA EN ORIENTE MEDIO

Un 72% de los catalanes encuestados cree que la UE debería de tener un papel muy activo en la diplomacia y la mediación internacional en relación con las tensiones en Oriente Medio, mientras que un 21% cree que el papel europeo debería de ser poco o nulo en este caso.

En cuanto al conflicto en Ucrania, un 67% ve muy adecuado (25%) y adecuado (42%) el apoyo europeo que están recibiendo los ucranianos, y un 74% están de acuerdo en que la UE continúa aplicando sanciones a Rusia.

Un 62% creen que es muy importante (28%) y bastante importante (34%) que los estados miembros de la Unión Europea formen parte de la OTAN, mientras que un 17% lo ve poco importante y un 15% no lo ve importante.

Sobre la respuesta europea a los aranceles de Estados Unidos, un 60% considera que ha sido muy positiva (28%) y bastante positiva (32%), y un 74% está a favor de que la UE incremente sus relaciones económicas y comerciales con otras regiones del mundo, mientras que un 19% no lo apoya.

Por regiones, los encuestados se han mostrado mayoritariamente favorables a reforzar relaciones económicas con China (68%), el sudeste asiático (66%), India (62%) y países sudamericanos del Mercosur (56%).

JAVI LÓPEZ

El vicepresidente del PE ha señalado que la encuesta muestra que los catalanes apoyan el proyecto europeo ante la "presión sin precedentes sobre la soberanía" europea, y hay una demanda, a su juicio, de soberanía europea efectiva ante los ataques internos y externos a la Unión, así como una reclamación de que la UE se haga cargo de la seguridad de forma autónoma.

"Hay una demanda de autonomía estratégica, pese a la confianza en la relación atlántica", ha sostenido López, que ha añadido que los catalanes quieren que la UE se haga cargo de su seguridad de forma autónoma y también construya relaciones estratégicas con el resto del mundo.