83 identificados en un dispositivo policial contra la explotación sexual en saunas de Barcelona

Archivo - Agente entrando a un vehículo de la Policía Nacional en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

83 personas fueron identificadas en un dispositivo policial contra la explotación sexual 3 saunas del Eixample de Barcelona este abril, de los cuales 13 eran trabajadores y 7 de los clientes se encontraban en situación administrativa irregular.

El dispositivo, llevado a cabo por Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona, responde a una actuación que tiene su origen en denuncia recibida, en donde se aseguraba que en esos lugares se ejercía "la prostitución y que podría existir algún tipo de coacción", ha informado la Policía Nacional en un comunicado este viernes.

La Guardia Urbana de Barcelona levantó un total de 12 actas por infracciones administrativas en las tres saunas inspeccionadas, levantándose 5 actas por infracciones graves y 7 actas por infracciones leves.

La Policía Nacional junto a la Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona han realizado un operativo policial conjunto y coordinado en el distrito del Eixample de Barcelona, en concreto en locales tipo "sauna" masculina. En el marco del "Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual", se han llevado a cabo tres inspecciones en saunas masculinas, en aras de detectar potenciales víctimas de dicho delito, así como acreditar la actividad que allí se estaba llevando a cabo.