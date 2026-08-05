El 87% de las empresas que quiere incorporar IA no lo hace por falta de conocimiento, según Ctesc

Archivo - Cartel de la sede de CTESC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 87,2% de las empresas que quiere incorporar la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones no lo hace por falta de conocimientos, informa el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) en un comunicado este miércoles.

Es uno de los datos de la Memòria socieconòmica i laboral de Catalunya 2025, publicada por el Ctesc, que apunta que este factor es el más determinante por encima del coste de la inversión o la disponibilidad de la tecnología.

El ente ha subrayado que este dato es "especialmente significativo" en un contexto en el que Catalunya dispone de un ecosistema de investigación e innovación consolidado, que tiene una elevada capacidad científica e innovadora que favorece la implantación de la IA.

Así, "el principal reto continúa siendo extender la incorporación efectiva de la IA en el conjunto del tejido empresarial", especialmente en las pymes.

Entre los principales problemas está la escasez de perfiles especializados, la necesidad de reforzar las capacidades de los equipos y las dificultades para integrar estas tecnologías en los procesos de trabajo.

PRODUCTIVIDAD

El Ctesc ha subrayado que la IA "representa una oportunidad estratégica para incrementar la productividad y reforzar la competitividad" de la economía catalana.

Por ello, ha dicho que el reto es lograr que esta tecnología "se traduzca en mejoras reales en la forma de producir, innovar y generar valor.