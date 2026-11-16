El 87% de españoles está "preocupado" por los fenómenos meteorológicos extremos, según un estudio

Archivo - Vista de la ciudad de Barcelona desde la sierra de Collserola, en un día de alta contaminación. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'Attitudes towards extreme weather events in Spain' ha revelado que el 87% de españoles está "preocupado o muy preocupado" por la posibilidad de verse afectada por un fenómeno meteorológico extremo.

Se trata de una encuesta llevada a cabo por Climate Opinion Research Exchange (Core) con una muestra de 5.027 encuestados, por encargo de Esfera Climàtica, un proyecto del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), informa el Creaf en un comunicado.

La inquietud se mantiene en "todos los perfiles ideológicos": llega al 89% entre las personas que se sitúan en la extrema izquierda y el centroizquierda, al 87% en el centro, al 85% en la derecha y al 84% en la extrema derecha.

En el conjunto de la muestra, el 69% afirma que "probablemente o definitivamente" no votaría a un político que no quisiese afrontar los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático.

La cifra alcanza el 81% entre los que se identifican con el centroizquierda, y se sitúa en el 57% en los que lo hacen con la extrema derecha.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Un 86% de encuestados tiene miedo de que la sequía provoque un aumento de los precios de los alimentos, y un 87%, de que se destruyan paisajes naturales, bosques y zonas rurales.

Asimismo, más de la mitad de la población dice haber experimentado un fenómeno meteorológico extremos: olas de calor (90%), sequías (57%), tormentas intensas (51%), inundaciones (43%) o incendios (42%).

El 86% considera que estos episodios constituyen una cuestión de seguridad nacional; el 88% apoya el envío de alertas de emergencias a los móviles, y el 85% cree que los responsables políticos deberían garantizar compensaciones a los afectados.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El 70% de encuestados considera que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables es "una oportunidad" para reducir la dependencia energética de otros países.

Asimismo, el 66% las ve como oportunidad en creación de ocupación y reindustrialización, un porcentaje que alcanza el 75% en el centroizquierda y el 72% en la extrema izquierda, y que baja al 64% en la derecha, 62% en el centro y 60% en la extrema derecha.