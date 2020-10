El 87,3% de los catalanes quieren diálogo para solucionar el conflicto catalán, según el CEO

El 82,9% piden dialogar con el Gobierno para mejorar el autogobierno de Catalunya

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 87,3% de los catalanes defiende "que hay que dialogar con el Gobierno español para dar salida al conflicto político entre Catalunya y el Estado", mientras que el 8,7% considera que no hace falta diálogo, el 2,8% no lo sabe y el 1,2% no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

La encuesta ómnibus del CEO, publicada este miércoles, se ha realizado con una muestra de 1.500 personas entrevistadas telefónicamente entre 13 y el 22 de julio, y cuenta con un margen de error de 2,53.

En otra pregunta, el 82,9% de los encuestados apuestan por dialogar con el Gobierno para mejorar el autogobierno de Catalunya, mientras que el 13,1% lo rechaza, el 2,6 no lo sabe y el 1,4 no contesta.

El CEO también pregunta si "la ciudadanía de Catalunya ha visto reducidas sus libertades individuales y colectivas, y sus derechos fundamentales en los últimos años", y el 61,6% contesta que 'sí', mientras que el 31,3% cree que 'no', el 5,5% no lo sabe y el 1,5% no contesta.

Además, el 68,5% defiende que el encarcelamiento de los presos soberanistas por el 1-O no es justo, el 16,9% afirma que es justo, el 9% no lo sabe y el 5,5% no contesta.