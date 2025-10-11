Unas 900 personas celebran el catecumenado en la Sagrada Familia de Barcelona - GABINET D'INFORMACIÓ DE L'ESGLÉSIA A CATALUNYA

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 900 personas se han reunido este sábado en la Sagrada Familia de Barcelona para celebrar el 25 aniversario de la instauración del catecumenado en las diócesis con sede en Catalunya.

El encuentro ha sido convocado por los obispos de las diócesis y organizado por el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), informa el Gabinet d'informació de l'Església a Catalunya (GIEC) en un comunicado.

Este ha consistido en una explicación catequética sobre la basílica de la Sagrada Familia y en la celebración de la Eucaristía, presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.