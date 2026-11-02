El 95% de hospitales catalanes se une a una red para reducir prácticas clínicas de "poco" valor

Encuentro de la Xarxa Essencial de AQuAS - GOVERN

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 95% de hospitales catalanes (67) se han adherido a la Xarxa Essencial, una iniciativa de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que fomenta revisar y reducir las prácticas clínicas que aportan "poco o ningún valor" a los pacientes, con las transfusiones sanguíneas como primera temática priorizada.

Según la literatura científica, cerca del 30% de las prácticas clínicas no aportan un valor significativo a los pacientes y un 10% podrían llegar a causar un perjuicio, informa este lunes la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado.

Desde su impulso en mayo de 2025, la Xarxa Essencial, coordinada por AQuAS, quiere facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos, apoyar a los equipos profesionales en la identificación de oportunidades de mejora; facilitar herramientas para la adecuación de la práctica clínica, y reconocer los esfuerzos de los centros.

USO ADECUADO DE LAS TRANSFUSIONES

Las transfusiones sanguíneas han sido la primera temática priorizada, ya que cada año se transfunden cerca de 235.000 unidades de glóbulos rojos, y Salud ha dicho que, aunque pueden salvar vidas, también comportan riesgos y dependen de un recurso limitado, lo que hace necesario promover un uso adecuado y basado en la evidencia científica.

La Xarxa Essencial ha priorizado las transfusiones sanguíneas como temática de trabajo y ha establecido dos umbrales de adecuación basados en la evidencia científica: como mínimo, el 65% de las transfusiones debe ser de una única bolsa, y al menos el 80% de las transfusiones se hagan a pacientes con niveles de hemoglobina bajos para justificar la indicación.

Cinco de los hospitales que se han comprometido a trabajar para cumplir con estos umbrales ya lo han logrado: Sant Joan de Déu de Manresa, el Complex Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Parc Taulí de Sabadell y el Germans Trias i Pujol de Badalona.