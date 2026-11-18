Cuarta asamblea ampliada de los 95 municipios beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear. - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los 95 municipios catalanes beneficiarios del Fondo de Transición Nuclear (FTN) han celebrado su cuarta asamblea ampliada en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), en la que han puesto en valor los instrumentos puestos en marcha para mitigar el impacto económico y territorial que supondrá el cierre de las centrales nucleares.

En la reunión, a la que ha acudido también el secretario de Empresa e Innovación de la Generalitat, Jaume Baró Torres, se ha informado sobre el estado de estos instrumentos y el impulso de la actividad empresarial, la ocupación y la modernización del sector agrícola, informa el Departamento de Empresa en un comunicado este miércoles.

Algunas de estas medidas son una línea de ayudas gestionada por Acció para impulsar y consolidar proyectos empresariales, una línea de préstamos bonificados y otra de cofinanciación del ICF y ayudas para autónomos, para la mejora de regadíos y para el sector agrícola.