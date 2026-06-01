950 efectivos de PN y Guardia Civil reforzarán la seguridad en Barcelona por la visita del Papa

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 950 efectivos de Policía Nacional (600) y de Guardia Civil (350), así como miembros de los dispositivos propios de Presidencia y del Rey, reforzarán el dispositivo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV a Barcelona entre el 9 y 11 de junio, cuya cifra total ascenderá a más de 1.000.

Así lo ha explicado este lunes en declaraciones a los medios el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, que ha añadido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apoyarán el Plan Director de Seguridad elaborado por los Mossos d'Esquadra, que junto con la Guàrdia Urbana de la capital catalana ya prevé 6.100 indicativos.

Una de sus principales funciones será el encapsulamiento y protección del 'papamóvil' cuando el Santo Padre recorra las calles de Barcelona antes de su llegada a la Sagrada Familia, así como reforzar la seguridad en el interior de los eventos previstos en el Estadi Olímpic y la Abadía de Montserrat.

"Muchos miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, seguramente de paisano, estarán en un ámbito de control en el interior, siempre para la máxima protección del Santo Padre", ha dicho Prieto, que ha añadido que el Ejército del Aire y del Espacio también ofrecerá protección y seguridad con sus capacidades más sofisticadas.

DIVERSAS UNIDADES Y AEROPUERTO

Entre las unidades destinadas, tanto el cuerpo de Policía Nacional como la Guardia Civil prevé destinar efectivos de información e inteligencia, así como las brigadas de seguridad ciudadana y unidades más especializadas como el Tedax y la canina.

Uno de los puntos más vigilados será el aeropuerto de Barcelona-El Prat, competencia de la Guardia Civil, sobre todo en las zonas de aterrizaje y de despegue, pero también en el conjunto de la infraestructura.

Finalmente, Prieto ha reconocido la dificultad que puede comportar el cierre de ciertos espacios durante el paso de León XIV, pero ha asegurado que en el ámbito de la seguridad se ha trabajado intensamente desde el Ministerio para garantizar el buen funcionamiento durante los 3 días.