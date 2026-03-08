Aagesen encarga a CNMC la "máxima supervisión" a energéticas por el alza de precios ante la guerra

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La sesión está centrada en la financiación exterior, m - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que el Gobierno ha encomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la "máxima supervisión" a las empresas energéticas tras el conflicto abierto en Oriente Medio, ante una eventual alza de precios.

"Hemos solicitado a la CNMC máxima supervisión para ver cómo reaccionan los mercados mayoristas y cuál es el impacto sobre los precios minoristas tanto de electricidad como de productos petrolíferos", ha afirmado la minsitra en una entrevista este domingo en El Periódico recogida por Europa Press.

Aagesen ha subrayado que es importante que el organismo supervisor "esté muy pendiente para que los consumidores no sufran un impacto que no sea el deseado", más allá del provocado por los propios mercados energéticos.

La ministra ha asegurado que desde el punto de vista energético "la situación está todavía muy lejos de lo vivido con la guerra de Ucrania en el año 2022", y ha añadido que en el momento actual debe primar la tranquilidad.

"En este contexto todavía es muy precipitado hablar de un paquete de medidas", ha asegurado Aagesen, que ha añadido que la intensidad y el impacto sobre los precios va a depender de cuánto dure el conflicto y de cómo afecte a las distintas infraestructuras energéticas.

"EVOLUCIÓN ABRUPTA DE LOS MERCADOS"

Ha señalado que para poner en marcha medidas se debería ver "que haya una evolución abrupta de los mercados, pero sobre todo que se consolida una situación compleja a lo largo del tiempo".

"Todas, absolutamente todas las medidas están ahora mismo encima de la mesa. Pero no tengo una respuesta de cuáles van a ser las más necesarias", ha detallado Aagesen.

La vicepresidenta ha explicado que por el momento "ningún Estado miembro ni la propia Comisión Europea ha planteado activar medidas", ni tampoco la Agencia Internacional de la Energía se ha propuesto empezar a liberar las reservas estratégicas ni poner en marcha ninguna actuación.

"Después de numerosas reuniones a escala europea, tenemos un seguimiento constante. No hay ninguna señal de que Europa esté pensando aquí y ahora aplicar un paquete de medidas. Sí, a estar en contacto permanente y en función de cómo evolucionen los mercados y el conflicto, plantearse medidas", ha detallado.