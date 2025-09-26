Abacus acoge una jornada internacional sobre cooperativismo y cultura por el Mondiacult 2025

La presidenta de Abacus, Maravillas Rojo, durante la jornada - ABACUS

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abacus ha acogido la jornada internacional 'Cooperatives i cultura. Diversitat, drets culturals i socials' que ha puesto en valor el cooperativismo como agente cultural "de primer orden y pieza clave" para un futuro más inclusivo y sostenible, por la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la Unesco (Monciacult 2025).

Organizada por Alianza Cooperativa Internacional en colaboración con CICOPA, Abacus y Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank, se ha celebrado en la Casa Abacus y ha reunido a más de 20 ponentes de Europa, América y Asia, informa Abacus en un comunicado.

La presidenta de Abacus, Maravillas Rojo, ha defendido que el cooperativismo es un movimiento vivo y lleno de futuro con profundas raíces históricas, en sus palabras, y cree que "hoy demuestra su capacidad de respuesta ante retos como la polarización democrática, el cambio climático o la desigualdad.

Durante el acto se han celebrado varias mesas de debate y los participantes han coincidido en destacar las cooperativas como "motor de cohesión", innovación y sostenibilidad global.

Con este evento, Abacus "consolida su vocación de punto de encuentro internacional" y contribuye a situar a Barcelona como referente del debate sobre cultura y cooperativismo.