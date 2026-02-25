Abacus crece un 22% en 2025, hasta una facturación "récord" de 143 millones de euros

Los directores generales de Abacus, Oriol Soler y Clara Gómez. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa Abacus ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 143 millones de euros, un 22% más que el año anterior, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 6,8 millones de euros, según los resultados preliminares, aún sin auditar, compartidos este miércoles por los directores generales Oriol Soler y Clara Gómez en declaraciones a los medios.

"Es un récord histórico para la cooperativa, además de una cifra que nos permite afirmar que culminamos el proceso de transformación que era necesario para la cooperativa", ha valorado Soler durante el encuentro, celebrado en Casa Abacus, en Barcelona.

Por líneas de negocio, Abacus Original, que agrupa el negocio retail de la empresa, con una red de 44 tiendas físicas, la plataforma online y la distribución en 60 supermercados Esclat, concentra más de la mitad del peso, un 63,9%, con una facturación de 91,4 millones de euros.

"Mantenemos nuestra apuesta por las tiendas físicas porque creemos que tienen sentido con nuestro proyecto institucional", ha explicado Soler respecto a la red de librerías, que ha reformado y actualizado en los últimos años.

Le sigue Abacus Educació, el negocio de venta de material y servicios a escuelas y personal educativo, con un peso dentro de la cooperativa del 21,2% y una cifra de negocio de 30,3 millones de euros, mientras que Abacus Mèdia y Abacus Futur, el negocio audiovisual y editorial propia, concentran el 15% restante, con una facturación de 12,3 millones y 9 millones, respectivamente.

CRECIMIENTO FUTURO

Respecto al crecimiento futuro, Soler ha explicado que el negocio de las librerías cuenta con un potencial de crecimiento "limitado" dada la elevada cuota de mercado con la que cuenta en Catalunya, de hasta el 13%, la segunda mayor en el territorio, únicamente por detrás de Amazon.

Así, la cooperativa ha puesto el foco en los negocios de contenido, tanto Abacus Mèdia como Futur, que prevé que acaben por integrarse en uno sólo, y en los que Abacus cuenta aún con un elevado potencial de crecimiento, han explicado los directores generales.

"Si hemos crecido un 50% en tres años, en los siguientes 3 años deberíamos volver a crecer un 50%. Sería lo lógico, porque el nuestro es un sector muy competitivo y de dimensiones muy grandes", ha afirmado Soler, que ha destacado que especialmente en el mundo audiovisual Abacus es un actor grande en Catalunya, pero todavía pequeño en el mapa global.

PROYECTOS

Así, en el ámbito audiovisual la cooperativa ha destacado el estreno el 24 de marzo de 'El juicio' en TVE, presentado por José Luis Sastre, mientras que en el ámbito editorial, ambos directores generales han aplaudido la consolidación del proyecto, con 13 sellos literarios, y la posibilidad abierta de adquirir más en el futuro.

Respecto a la educación, finalmente, Soler ha afirmado que el sector está en un momento previo a necesitar un gran cambio y en el que la sociedad lo considera una "prioridad", que empujarán grandes inversiones, y valorado el posicionamiento de Abacus para poder crecer al calor de este giro.

CAMBIO PRESIDENCIA

Este último ejercicio, además, coincide con un cambio de presidencia en la cooperativa, ahora en manos de Maravillas Rojo, que ha cumplido el máximo de tiempo en el cargo y será sustituida en junio, tras la asamblea general de Abacus, formada por los trabajadores y socios de consumo.

El próximo presidente será uno de los miembros del Consell Rector de Abacus, y ahora está empezando el proceso de presentación de candidatos dentro de la cooperativa.

ABACUS MÉS

En paralelo a los negocios de Abacus, la cooperativa también ha iniciado un proyecto de capitalización y patrimonialización, con el objetivo de "reforzar su solidez financiera", y por el que prevé adquirir poco a poco los activos patrimoniales que utiliza.

A través de Abacus Més, como se ha bautizado al proyecto, la cooperativa impulsa la adquisición en propiedad de estos locales, en los que la cooperativa destina actualmente alrededor de 6 millones de euros en alquiler, para convertirlos en activos inmobiliarios propios que permitan un retorno económico y social.

Por el momento, la cooperativa ha adquirido ya en propiedad Casa Abacus, gracias a las aportaciones de 250 socios de la cooperativa a los que ofrece un rendimiento fijo del 3,5%, y prevé hacer lo mismo a lo largo de 2026 con la compra de dos locales comerciales en Granollers y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).