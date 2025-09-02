El abad de Montserrat Manel Gasch visita a Puigdemont en Waterloo (Bélgica)

El abad de Montserrat, Manel Gasch, ha visitado este martes al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica). - ABADÍA DE MONTSERRAT

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abad de Montserrat, Manel Gasch, ha visitado este martes al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica), ha informado la Abadía en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La Abadía ha detallado que el encuentro se ha producido "aprovechando" que Guasch visitaba Bruselas con motivo de la inauguración este martes por la tarde de la exposición por el Milenario de Montserrat en el Parlamento Europeo.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Puigdemont ha afirmado que ha sido un honor recibir a Gasch y "compartir con él un buen rato hablando de los valores humanistas y cristianos que han hecho de Montserrat el referente de tantas generaciones", y ha apuntado que también han hablado de la lengua catalana y de Catalunya.