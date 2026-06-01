La Abadía de Montserrat y Càritas, entre los galardonados de los I Premios Abat Oliba

Representantes de las instituciones y las dos personalidades distinguidas con los I Premios Abat Oliba - UNIVERSITAT CEU ABAT OLIBA (CEU UAO)

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha celebrado este domingo el acto de entrega de los I Premios Abat Oliba, que reconocen iniciativas, instituciones y trayectorias que contribuyen al desarrollo social, académico y universitario de acuerdo con los valores de la universidad, y, entre los galardonados, destacan la Abadía de Montserrat y Càritas.

Los premios se dividen en dos categorías, entidades y personalidades, y en la primera lista se reconoce a la Abadía de Montserrat, CaixaResearch Institute - Fundació La Caixa, Càritas en Catalunya y la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, informa la universidad en un comunicado este lunes.

La Abadía de Montserrat ha sido reconocida por "mantener vivo el legado humanista y espiritual vinculado a la figura del Abad Oliba, así como por su contribución histórica a la paz social, el diálogo y la convivencia".

CaixaResearch Institute - Fundación La Caixa ha recibido el reconocimiento por representar "uno de los proyectos científicos más ambiciosos del país" en el ámbito de la investigación biomédica y la transferencia de conocimiento en inmunología.

También se ha distinguido a Càritas en Catalunya por su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad y por su labor de acompañamiento social y acogida y la Junta Constructora de la Sagrada Família, por su contribución cultural, espiritual y patrimonial, así como por proyectar internacionalmente un símbolo arquitectónico "profundamente" vinculado a la identidad de Barcelona y Catalunya.

PERSONALIDADES

En la categoría de personalidades, los premios han distinguido al presidente ejecutivo de Fiatc Seguros, Joan Castells, y al Teniente General Manuel Busquier.

La CEU UAO ha querido reconocer a Castells por su trayectoria empresarial y por su apuesta por la colaboración entre el ámbito universitario, sanitario y empresarial, especialmente en el desarrollo de proyectos vinculados a la formación y la salud.

También han distinguido al Teniente General Manuel Busquier por una trayectoria marcada por el "sentido institucional, la prudencia y el servicio público, así como por su contribución al mantenimiento de la estabilidad y la cohesión institucional".

RECTOR DE LA CEU UAO

Durante el acto, el rector de la Universitat CEU Abat Oliba, Arcadi Gual, ha destacado que estos premios "nacen con la voluntad de reconocer personas e instituciones que, desde ámbitos muy distintos, contribuyen a construir una sociedad más humana, más comprometida y más consciente del valor del bien común".

"La universidad no solo debe formar profesionales excelentes, sino también fortalecer referentes e iniciativas capaces de generar impacto positivo en la sociedad", ha expresado.