La abogacía aborda en el ICAB la necesidad de mejoras en una justicia gratuita "al límite"

Archivo - Fachada de la sede de ICAB - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Il.lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) han celebrado este miércoles una mesa redonda en la que se ha abordado la necesidad de que la futura Ley de Justicia Gratuita introduzca mejoras en un servicio que está "al límite".

En la presentación del acto celebrada en el ICAB, la decana Cristina Vallejo, ha dado la bienvenida al debate agradeciendo la presencia del presidente del Consejo General de la Abogacía de Barcelona, Salvador González; de la presidenta de la Comisión Especial de la Ley de Justicia Gratuita, Filomena Peláez, y del presidente CGAE, Ángel Méndez, informa el colegio barcelonés en un comunicado este jueves.

En su intervención, González ha destacado que "el sistema está al límite del colapso, y todas las alertas están encendidas, los recursos son insuficientes, no se pagan los servicios prestados, los baremos son insuficientes y faltan garantías de actualizaciones periódicas de las retribuciones".

Remarcó que las brechas territoriales son "incomprensibles", y recordó que en el día a día los abogados del turno de oficio reciben amenazas y agresiones simplemente por hacer su trabajo.

En su intervención, Vallejo, ha reclamado que la futura Ley de Justicia Gratuita reconozca la figura de la abogacía, de forma que sean retribuidas todas las actuaciones realizadas y que éstas se equiparen a lo que se percibe en Europa.

Desde el ICAB también se considera esencial eliminar la barrera de acceso al Turno de Oficio para poder combatir el problema estructural de este servicio y facilitar la incorporación de los jóvenes, que deben haber realizado una formación específica para poder estar adscritos a este servicio.

"CIFRAS HISTÓRICAS"

La decana ha dicho que al Turno de Oficio del ICAB están adscritos cerca de 2.800 abogados, que cuentan con una valoración del servicio por parte de la ciudadanía de 8,5 y que han alcanzado "cifras históricas" en la demarcación del colegio.

En 2025 se realizaron 136.454 designaciones del Turno de Oficio, siendo el ámbito penal, con 87.944, el que concentra la mayoría de actuaciones o (64,45% del total), seguido de la asistencia a víctimas de violencia sobre la mujer (9,42%), civil general (7,36%), familia (4,47%) y laboral (4,45%).

Vallejo ha resaltado también que a lo largo de 2025 se han registrado el mayor número de designaciones en penal (87.944) y de asistencia a víctimas de violencia sobre la mujer (12.852) de la historia del Servicio de Defensa de Oficio, con un incremento del 2% de las designaciones penales y de un 9% de las designaciones en 2024.

La sesión ha sido moderada por el periodista especializado en el ámbito jurídico Carlos Berbell y ha contado con la participación de las abogadas Vanessa González, Mireia Pagès, y del abogado Francisco Blázquez.

En el debate, se ha tratado sobre el modelo de justicia gratuita, la necesidad de que se paguen todas las guardias, se amplíen los módulos y se mejore el pago, y los participantes han coincidido en la necesidad de que toda la abogacía reivindique de forma conjunta los derechos de la profesión.