La abogacía galardona a Núria de Gispert con el XIX Premi Juandó i Royo por su defensa del catalán

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament de Catalunya (2010-2015), Núria de Gispert, recibirá el próximo 17 de septiembre el XIX Premi Juandó i Royo del Consell de l'Advocacia Catalana por su labor en el fomento de la lengua y el derecho civil catalán, han informado el Consell en un comunicado este miércoles.

El Consell destaca que durante su cargo como consellera de Justicia, entre 1995 y 2001, y entre 2002 y 2003, impulsó el derecho civil catalán con la creación del Observatori de Dret Privat de Catalunya y la preparación del proyecto del Código de familia y el Proyecto de la ley de uniones estables de pareja.

También impulsó el uso del catalán en la administración de Justicia implementando un plan piloto de normalización lingüística en las oficinas judiciales, que permitió alcanzar el máximo histórico del 21% en la redacción de las sentencias en catalán.