La abogacía de Girona alerta de "dificultades" para ejercer y pide mejoras en el sistema judicial

Imagen del acto de este viernes - ICAG

GIRONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) ha celebrado este viernes el acto central de la festividad de Sant Raimon de Penyafort --patrón de la abogacía--, en el que representantes del mundo jurídico e institucional han alertado de "dificultades" para ejercer y han pedido mejoras estructurales en el sistema judicial.

El acto ha contado con la presencia del conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y es un encuentro anual que poner en valor el trabajo de la abogacía y "su compromiso con el servicio público de la justicia", informa el ICAG en un comunicado.

El decano del ICAG, Albert Sierra, se ha mostrado crítico con la implantación de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) en el marco de la ley de la reforma de la justicia; y ha señalado la "necesidad de avanzar hacia una jubilación digna para los profesionales" así como dignificar el turno de oficio.

Ha insistido en reforzar los recursos de los tribunales de instancia --especialmente los partidos judiciales de Blanes, Sant Feliu de Guívols y Santa Coloma de Farners--, así como en ámbitos "especialmente sensibles" como el penal y el social.

Sierra ha apuntado a la necesidad de incorporar una nueva plaza penal especializada en violencia sobre la mujer y un "trato justo hacia la abogacía en el día a día de los juzgados"; y ha defendido poder disponer de más medios, más personal estable e infraestructuras adecuadas.

En la ceremonia se ha entregado el Premi Narcís de Sant Dionís 2025 al abogado Carles Monguilod, en reconocimiento a su trayectoria profesional y "su contribución a la abogacía", y también se han impuesto las togas a los nuevos colegiados.