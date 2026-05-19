El abogado de Jonathan Andic asegura que "la conjetura del homicidio es inconsistente"

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell tras hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza - David Oller - Europa Press

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, ha defendido la inocencia de su representado, que este martes ha quedado en libertad con medidas cautelares tras depositar una fianza de 1 millón de euros: "La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia".

Así lo ha recogido la familia Andic en un comunicado tras conocer la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), que ordenó la prisión provisional eludible bajo fianza por su presunta relación con la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic.

Jonathan Andic fue detenido este martes por la mañana por un presunto delito de homicidio en el marco de la investigación por la muerte de su padre, que falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Además de la prisión provisional, la jueza le ha impuesto tres medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales en el juzgado.

Al margen de la decisión de la instructora, la familia ha reiterado "la inociencia" de Jonathan Andic y ha señalado que se abre el momento procesal oportuno para demostrarlo.

La causa, que ya no se encuentra secreta, está abierta por un delito de homicidio.