El abogado de la terapeuta de Andic asegura que "no tenía conocimiento de la fatídica excursión"

Archivo - La terapeuta de la familia Andic a su llegada a los juzgados de Instrucción de Martorell para declarar ante la jueza - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la terapeuta la familia Andic, Francesc Jufresa, ha asegurado que su clienta "no tenía conocimiento de la fatídica excursión" en la que falleció el fundador de Mango, Isak Andic, mientras caminaba acompañado por su hijo, Jonathan Andic, el 14 de diciembre de 2024.

Así lo ha manifestado el abogado en una rueda de prensa este miércoles, en la que ha asegurado que la terapeuta está sufriendo una "campaña de desprestigio" nutrida de sospechas y especulaciones, algunas de ellas de base xenófoba, y que estudian emprender acciones legales, por la vía civil y penal.

Jufresa ha lamentado la "aparición reiterada" de su clienta en los medios de comunicación y en las redes sociales, así como de su imagen, su nombre y apellidos, e incluso el nombre y apellidos de algunos de sus clientes, datos que considera que afectan a la intimidad "más sagrada" personas con las que ha mantenido una relación profesional.

Considera que esta campaña "de efectos devastadores" ha provocado una lesión material y efectiva en su derecho al honor, personal y profesional, a la propia imagen y la intimidad, y no solo de ella, sino de otras personas de su entorno.

Además, el abogado ha aseverado que la terapeuta no ha hecho actos propios como psiquiatra o psicóloga y ha defendido que está habilitada para realizar labores de mediación familiar.