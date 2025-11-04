El abogado de Villanueva de Sijena (Huesca) visita el MNAC junto a técnicos para evaluar las pinturas

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha acudido este martes al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), junto a dos técnicos y dos integrantes de la empresa italiana Laboratorio Diagnostica per il Restauro e la Conservazione.

Según han informado a Europa Press fuentes del MNAC, la visita se está desarrollando con profesionalidad y "normalidad absoluta", y han señalado que las salas 16 y 17 donde se encuentran las obras de Sijena se encuentran cerradas al público mientras trabajen los técnicos.

El MNAC ha presentado un recurso de reposición a la juez en el que se opone a que los técnicos del museo sean interrogados y entrar en las reservas, tal y como solicitaba el abogado, y que está pendiente de la decisión del juzgado.

En el recurso, el MNAC afirmó que el objeto del procedimiento son las pinturas ubicadas en las salas 16 y 17 y ve "fuera del perímetro de la legalidad procesal" que el abogado vea unas pinturas distintas.

Asimismo, también consideró que no existe ningún precepto en la Ley de Enjuiciamiento Civil que "permita al juzgado autorizar a una de las parte intervinientes en el proceso para, por si sola, fuera de la sede del tribunal y sin presencia judicial, interrogar a unos técnicos".