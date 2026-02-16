Abogados Cristianos recurre al TC el aval del Supremo a la eutanasia de una joven de Barcelona

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que inadmitió el recurso de casación presentado por el padre de una joven de Barcelona en el que pedía que se revocase la eutanasia de su hija --suspendida de forma cautelar--, según el escrito consultado por Europa Press.

La organización, como representación legal del padre de la joven, ha pedido medidas cautelarísimas para que se suspenda la eutanasia hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Abogados Cristianos también ha solicitado al Juzgado de Instrución 20 de Barcelona que se requiera a los servicios públicos de salud para que dispensen de inmediato tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado a la joven.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo e ideación suicida, además de antecedentes de intentos autolíticos.

Sin embargo, el TS argumentó en su auto que la prueba practicada en sede judicial, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.