Abre este viernes la convocatoria de 50 becas para preparar las oposiciones para entrar en la ATC

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat abrirá este viernes una convocatoria para obtener una de las 50 becas destinadas a facilitar la formación de las personas que quieran presentarse a las oposiciones de los cuerpos tributarios de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), a través del turno libre.

Los interesados en recibir esta ayuda tienen tiempo hasta el próximo 16 de octubre para presentar la solicitud, según ha informado la Generalitat este jueves en un comunicado.

En esta primera edición, que cuenta con un presupuesto total de 639.360 euros, se otorgarán 20 becas para los aspirantes al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios, 15 para el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios y otras 15 para el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios.

El importe de cada beca es de 1.184 euros mensuales y la duración será de 8 meses para los gestores tributarios y de 12 meses para los inspectores y técnicos tributarios.

Tres de las becas, preferentemente una por cada cuerpo, se reservan para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.