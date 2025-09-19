Abren al público varios puntos de observación en Catalunya para asistir a la berrea del ciervo. - GENERALITAT

Habrá pautas para no alterar la tranquilidad de la especie

LLEIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los puntos de observación del Alt Pirineu (Lleida) y del Cadí-Moixeró (Barcelona, Girona y Lleida), así como en las reservas nacionales de caza del Alt Pallars, del Boumort y del Cadí (Lleida), abrirán este fin de semana para que se pueda asistir al espectáculo de la berrea del ciervo.

La berrea del ciervo es la manifestación del celo de los machos de esta especie, un espectáculo natural que ocurre a mediados de septiembre y hasta mediados de octubre, informan los departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado.

En esta época, los ciervos macho se acercan a las hembras y berrean, especialmente a primera y última hora del día, para atraer al mayor número de hembras, unas escenas que podrán verse en los varios puntos de observación repartidos por el territorio, con pautas de actuación para no alterar la tranquilidad de la especie.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

En el Parc Natural de l'Alt Pirineu y en la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars habrá tres puntos de observación gratuitos en Ares, Alós d'Isil y Cerbi, abiertos todos los sábados y domingos desde este sábado y hasta el 19 de octubre.

Por su parte, en el Parc Natural del Cadí-Moixeró y en la Reserva Nacional de Caça del Cadí, los puntos de observación estarán disponibles del 19 al 28 de septiembre (excepto el día 25) y los días 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de octubre, con la presencia de especialistas que pondrán a disposición prismáticos y telescópicos.

En la Reserva Nacional de Caça de Boumort se han habilitado puntos de observación en el Mirador de Fites y en el centro de la Pessonada, con acceso libre y gratuito.