Absueltos ocho acusados por quitar un cartel independentista del Ayuntamiento de Navàs

Publicado 07/02/2020 18:32:21 CET

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Manresa (Barcelona) ha absuelto a ocho personas que quitaron una pancarta del Ayuntamiento de Navàs (Barcelona) en la que ponía 'Poble antifeixista ('Pueblo antifascista') junto a una bandera estelada.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera probado que en septiembre de 2019 estas ocho personas "mediante unos palos telescópicos, arrancaron y bajaron una pancarta que se hallaba sujeta al balcón del Ayuntamiento de Navàs" (Barcelona) para entregarla a agentes de la Policía Local.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaron en el juicio una condena por un supuesto delito de hurto intentado, mientras que la defensa de los acusados, ejercida por la abogada Ambar Ladrón de Guevara del Bufete Fuster-Fabra, pidió la absolución.

El juez ha rechazado que se cometiera el hurto porque "los denunciados no pretendían más que quitar el cartel, no hacerse con él para llevárselo consigo", por lo que su conducta no tuvo un fin lucrativo.

El juez ha añadido que los hechos no son hurto y que, "aunque podría haber sido" otro tipo penal, ninguna acusación se formuló invocando la existencia de otra infracción.