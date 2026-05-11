Abukeshek asegura que denunciará a Israel por violar "todos" sus derechos durante su detención

El activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek (c) junto a su esposa Sally Issa (i) y el miembro de la Global Sumud Flotilla Eduard Lucas (d) a su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat este domingo en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El activista Saif Abukeshek, liberado tras ser detenido por Israel durante la Global Sumud Flotilla, ha asegurado este lunes que denunciará a Israel por violar "todos" sus derechos durante su detención en el Estado hebreo, desde su intercepción en Creta hasta su proceso judicial en el país, el cual explica que se hizo sin la supervisión de un juez.

"Desde que llegué el sábado por la mañana no pararon de hacer un interrogatorio después del otro. Yo escuchaba los gritos de otros palestinos que estaban detenidos en el mismo sitio. Nunca nos han tratado peor de como tratan al resto de palestinos. Las torturas y las violaciones que escuchamos son tremendas", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' recogida por Europa Press.

Ha señalado que las fuerzas de seguridad del Estado hebreo quisieron crear un "control total" sobre él durante su detención y ha explicado que ha perdido 15 kilos tras su huelga de hambre y sed.

"Me decían, nosotros aquí te dejaremos años, nunca volverás a ver a tu madre, incluso si sales de aquí, nunca te dejaremos que salga para visitarte, estaremos detrás de ti, detrás de tus niños... Entonces, ese mecanismo lo tenían todos los días", ha dicho.

Ha expresado que este martes se unirá a otros activistas de la Global Sumud Flotilla en Turquía.