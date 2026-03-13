La ACA destina 110.000 euros a ampliar la depuradora de Montmajor (Barcelona)

Depuradora de Montmajor (Barcelona). - ACA

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación el contrato para redactar el proyecto de ampliación de la depuradora de Montmajor, en la comarca del Berguedà (Barcelona), con un presupuesto superior a los 110.000 euros.

El proyecto, para el que pueden presentarse ofertas hasta este viernes, deberá definir las medidas para incrementar la capacidad de tratamiento de la planta, adaptándola a las necesidades de saneamiento actuales y futuras, informa la ACA en un comunicado.

En este sentido, deberán fijarse las actuaciones para ampliar el pretratamiento y los tratamientos primarios y secundarios, para dotarlo de más capacidad y mejorar "otros aspectos técnicos" de la explotación de la depuradora.