La ACA destina 5 millones a la nueva depuradora de Vila-rodona (Tarragona)

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Silvia Paneque, ha colocado este martes la primera piedra de la depuradora de Vila-rodona (Tarragona), que se construirá en un año aproximadamente y costará más de 5 millones de euros que asume la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Paneque ha asegurado que supondrá una mejora para los habitantes de Vila-rodona y "contribuirá a la mejora ambiental del río Gaià", informa el Departamento en un comunicado.

La depuradora será de tipo biológico con reducción de nitrógeno, tendrá una capacidad de 410 metros cúbicos al día para tratar el agua de más de 2.400 habitantes, y un colector recogerá las aguas residuales del alcantarillado para transportarlas a lo largo de 500 metros hasta la depuradora.