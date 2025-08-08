La ACA destinará 79.000 euros a analizar los efectos de la sequía en los peces de 27 tramos de río

Quiere valorar el grado de recuperación del ecosistema

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación un contrato para el seguimiento y análisis de los efectos de la sequía en las comunidades de peces de 27 tramos de ríos de Catalunya, con un presupuesto superior a los 79.000 euros y abierto hasta el 8 de septiembre.

Los muestreos se llevarán a cabo en las 27 estaciones que forman parte de la Red de vigilancia de la sequía, con el objetivo de profundizar en la valoración de sus efectos sobre el ecosistema y del grado de recuperación una vez alcanzadas las condiciones hidrológicas habituales, informa la ACA en un comunicado de este viernes.

Los controles están programados en las cuencas del Francolí, El Llobregat, la Tordera, el Ter, el Fluvià y la Muga, pero se podrán complementar en hasta 30 puntos adicionales.

Se analizarán las especies de peces presentes y las densidades, así como el tamaño y las edades de los ejemplares.

También se llevará a cabo la caracterización de los hábitats y la medición de distintos parámetros como la temperatura, el pH, la conductividad y el oxígeno.

Los trabajos, una vez adjudicados, se llevarán a cabo durante un año, con la posibilidad de prorrogar el contrato un año más.