La ACA emite un aviso hidrológico por meteorología adversa en el Vallès (Barcelona)

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat ha emitido este viernes por la tarde un aviso hidrológico por situación meteorológica adversa en las comarcas del Vallès Occidental y Oriental (Barcelona), ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Desde la ACA han pedido a la ciudadanía que no se acerque a zonas inundables ni a pie ni en vehículo.

Por su parte, Protecció Civil mantiene el plan Inuncat activado en fase de alerta por previsión de intensidad de lluvia --más de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos-- durante el viernes y el sábado por la tarde en el prelitoral y litoral central y pide "prudencia".