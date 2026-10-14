La ACA inicia la adecuación de los cauces afectados por el temporal de principios de octubre

Riera de Vallromanes (Barcelona) - ACA

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha comenzado las primeras medidas para restituir los cauces fluviales afectados por el temporal del primer fin de semana de octubre, ha informado en un comunicado este miércoles.

Las actuaciones, que se están llevando a cabo por la vía de emergencia, tienen el objetivo de retirar las acumulaciones de vegetación y gravas en varios tramos de río que "pueden suponer un obstáculo al paso del agua".

Actualmente se está trabajando en el río Ridaura en Castell d'Aro (Girona), en el Besòs a la altura de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), en el barranco de la Galera en Masdenverge (Tarragona) y en la riera de Vallromanes en Vilanova del Vallès (Barcelona).

Esta semana se prevé iniciar actuaciones en Santa Fe del Penedès y en los próximos días se desplegarán otros trabajos en Olèrdola y Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona).

Se han iniciado las actuaciones más urgentes y durante las próximas semanas se intensificarán los trabajos para poder actuar en más zonas y de una forma "más global".