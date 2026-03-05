La ACA libera preventivamente agua de 4 embalses por el episodio de lluvias en Catalunya

Archivo - Vista del embalse de Foix, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha liberado este miércoles preventivamente agua de los embalses del Foix, el Ter, Darnius Boadella (Girona) y Foix (Barcelona) por el episodio de lluvias previsto para estos días en Catalunya.

En un mensaje en 'X' este jueves, recogido por Europa Press, ha informado de que el Foix está desembalsando hasta 1 metro cúbico por segundo; La Baells hasta 20 metros cúbicos por segundo; el sistema Ter hasta 60 metros cúbicos por segundo; y el Darnius Boadella hasta 15.

Fuentes de la ACA explican a Europa Press que se están desembalsando estos pantanos "desde el martes" por la previsión de este episodio de lluvias; se va revisando en función de las aportaciones y señalan que se pueden ir modificando en función del caudal de los ríos.

En otro mensaje, el Ayuntamiento de Girona explica que se ha restringido preventivamente el acceso al cauce del río Ter "por seguridad", ya que se está desembalsando el embalse del Pasteral por las lluvias que se prevén hasta el fin de semana.

Por otro lado, el comité técnico del plan Inuncat Protecció Civil se ha reunido este jueves en el CECAT para valorar las previsiones meteorológicas y las posibles incidencias que se puedan producir por la acumulación de lluvias en las próximas horas, especialmente en comarcas del noreste, donde se pide especial prudencia y precaución.

El Servei Meteorològic de Catalunya prevé que la lluvia pueda afectar este jueves a cualquier punto de Catalunya, pero en las zonas más elevadas de comarcas de Girona se pueden acumular más de 200 l/m2 en 24 horas, si bien en el extremo sur también puede haber acumulaciones destacadas.