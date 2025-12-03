La ACA mejorará la conectividad del río Brugent en la Garrotxa (Girona)

Tramo del río - ACA

GIRONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) mejorará la conectividad del río Brugent, en la Garrotxa (Girona), con una actuación que recuperará la funcionalidad ecológica en el tramo de la antigua central hidroeléctrica Dusol, en Les Planes d'Hostoles.

Se invertirán 65.850 euros para redactar el proyecto, que se completará en 10 meses, y el contrato se ha formalizado a través de concurso público con ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L., informa la ACA en un comunicado este miércoles.

El proyecto debe diseñar, describir y valorar las obras necesarias para la recuperación ecológica del espacio fluvial en el ámbito de la esclusa y definir alternativas para derribarla total o parcialmente, gestionar los sedimentos retenidos de forma natural y garantizar la seguridad e integración ambiental.