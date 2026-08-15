La ACA otorga 48 ayudas para cubrir el transporte de agua con camiones y obras de emergencia

Aportación de agua desde el camión cisterna hasta el depósito municipal - ACA

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resuelto la línea de ayudas destinada a la financiación de actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua a los municipios, otorgando 48 ayudas para cubrir el coste del transporte de agua con camiones cisterna y obras de emergencia.

La inversión es superior a los 635.000 euros y las ayudas han permitido cubrir los gastos llevados a cabo entre el 1 de enero de 2025 y el 28 de febrero de 2026, ha informado la ACA en un comunicado de este sábado.

Se ha previsto otorgar un máximo de 100.000 euros por solicitud, en función de la población censada, "pudiendo llegar a subvencionar hasta el 95% del coste total de la actuación"; y por provincias, 19 de las ayudas han beneficiado a comarcas de Tarragona; 11 a las de Lleida; 10 a las de Girona y 7 a las de Barcelona.

Del total de ayudas otorgadas, 29 son para financiar el transporte de agua en camiones cisterna, 15 para ejecutar obras de emergencia y las 3 restantes contemplan tanto el transporte de agua como la ejecución de obras de emergencia.

También se destinarán a implantar las instalaciones necesarias para conectar el agua de camiones cisterna a la planta potabilizadora y de agua potable en los depósitos de cabecera; a la compra y el alquiler de equipos de potabilización del agua y cubrir los costes de instalación e instrumentos de control del proceso para reducir la necesidad de usar vehículos cisterna; la ejecución de pozos de investigación o la compra y alquiler de grupos electrógenos.