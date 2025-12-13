La ACA presenta un estudio con alternativas sobre el futuro de la presa de El Catllar (Tarragona)

Panorámica de la presa - ACA

TARRAGONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha presentado esta semana un primer estudio preliminar de alternativas sobre el futuro de la presa de El Catllar (Tarragona), "desde una hipotética retirada total o parcial de la presa, hasta rebajar o mantenerla cómo está".

El estudio "no concreta una solución final, sino que aporta información preliminar para iniciar una serie de contactos" y valorar las opciones y sus costes, informa este sábado la ACA de la Generalitat en un comunicado.

"La solución que sea más viable no se llevará a cabo de manera inmediata y deberá garantizar" las actividades agrícolas y usos de agua, y mantener o gestionar adecuadamente los riesgos de inundación, añade.

Para cada opción se ha valorado el riesgo de inundación aguas abajo, la viabilidad técnica y seguridad en la estructura de la presa, la mejora ambiental, el intercambio de agua en la relación ríe-acuífero, y los costes.

Las alternativas sobre la presa y la mejora ambiental del tramo final del río Gaià se presentaron en una reunión informativa, como parte del grupo de seguimiento de las medidas para mejorar el río, y acudieron los ayuntamientos de este tramo del Gaià, los regantes, las entidades ambientalistas y Repsol.

El estudio "fija inicialmente una serie de condicionantes": el buen desarrollo de la actividad agrícola que depende del presa; mantener o gestionar bien el riesgo de inundación de la población, bienes y servicios localizados agua abajo de la presa; mantener la relación de los balances de intercambio de agua en la relación río-acuífero; mejorar la continuidad longitudinal del río, y maximizar los servicios ecosistémicos asociados.

ALTERNATIVAS PARA LA PRESA

Sobre rebajar o eliminar la presa, el estudio da 8 alternativas de rebaja, desde la retirada total (alternativa 1) hasta una ligera rebaja (alternativa 2), con una altura de una pequeña presa que sería de unos 5 metros y que garantizaría los usos agrícolas sin capacidad de laminación.

Otras tres opciones se enfocan en las demandas de riego y usos industriales, y las otras tres en las demandas de riego: estas opciones prevén una altura del presa de 30-45 metros sobre el cauce.

Según la alternativa valorada, cambian los costes y las alternativas para la mejora ambiental del tramo final del río.

En estos últimos seis escenarios evaluados, de más a menos rebaja de la altura de la presa, se valora la capacidad de laminación de posibles crecidas del río, manteniendo los actuales usos del agua, pero se reduce la mejora de la conectividad fluvial y la calidad ambiental.

POSIBLE PRESA DE LAMINACIÓN

La ACA ha explicado que un análisis adicional planteará la posibilidad de transformar la presa en una presa de laminación.

También abordará si esto permitiría gestionar equilibradamente los diferentes usos, minimizando los riesgos de inundación, mejorar la conectividad del río y asegurar la actividad agrícola y el buen estado de varias captaciones subterráneas.