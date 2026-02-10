La Academia del Cine instala en Barcelona 7 bustos gigantes del 'Goya'

Una escultura gigante del 'Goya' en los Jardinets de Gràcia de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha colocado este martes 7 esculturas gigantes del 'Goya' en puntos emblemáticos de Barcelona, como antesala a la celebración de la gala de los Premios Goya el 28 de febrero en la capital catalana.

Ha instalado las esculturas en el Fòrum, el parque de Glòries, los Jardinets de Gràcia, la Fabra i Coats, el Portal de la Pau, la plaza Sant Jaume y en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

De esta forma, los barceloneses podrán conocer de cerca el famoso premio que los profesionales del cine español han alzado durante los últimos 39 años.