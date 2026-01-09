La Acadèmia del Cinema tendrá como sede la Torre Avenir de la finca Muñoz Ramonet de Barcelona

Fachada de la Torre Avenir en la finca Muñoz Ramonet de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, han anunciado este viernes que la Torre Avenir, integrada en el conjunto patrimonial de la finca Muñoz Ramonet de Barcelona, acogerá la nueva sede de la Acadèmia del Cinema Català.

La nueva 'casa del cine catalán' estará ubicada en la planta superior de la Torre Avenir, con 131 metros cuadrados de superficie y se prevé abrir en 2027: "Ganamos la Torre Avenir para la cultura", ha asegurado el alcalde.

Las obras de la nueva sede de la Acadèmia del Cinema Català, cuya ubicación está actualmente en la sede de la Sgae, está previsto que se inicien en septiembre de este año y que finalicen durante 2027 y serán financiadas conjuntamente por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Fundación Julio Muñoz Ramonet, que es pública, por un coste de unos 2,8 millones de euros.

El alcalde ha explicado que la Acadèmia del Cinema Català se instalará en régimen de cesión de espacios tras las obras de rehabilitación, que estima que durarán un año, para tener la sede que la institución "merece" y abrirla a la ciudadanía.

Collboni ha asegurado que es una "contribución a las alegrías del cine catalán" por parte de las administraciones, que llega a las puertas de la entrega de los Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català y de los Goya --de cuya celebración este año en Barcelona ha desligado el anuncio de la nueva sede--, que convertirán a la ciudad en capital del cine.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmado que la Acadèmia merecía disponer de una sede como esta, y ha considerado que aportará a la institución una nueva dimensión pública y ciudadana.

Hernández ha reiterado el "momento muy dulce" que vive el cine catalán y la apuesta de las instituciones por él como sector estratégico y constructor de imaginarios compartidos.

"A LA ALTURA" DE ACADEMIAS EUROPEAS

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha asegurado que la institución necesitaba una nueva sede y que ubicarse en la Torre Avenir permitirá "ponerse a la altura de cualquier academia europea".

Colell ha explicado que la sede estará abierta a la ciudadanía con actividades durante todo el año alrededor del cine catalán para que "sientan suyo lo que es suyo", y ha afirmado que este regalo hará que la Acadèmia sea cada vez más grande.

El acuerdo para ubicar la sede en la Torre Avenir se inscribe en el proceso de redefinición de usos de la finca Muñoz Ramonet con la voluntad de impulsar actividades culturales.

La Acadèmia del Cinema Català cuenta con 650 profesionales de todas las especialidades del sector y en los últimos años ha consolidado proyectos como el Cicle Gaudí, la Residencia de guiones y el Departamento contra los abusos, pionero en el Estado.