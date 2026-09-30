La acampada por la vivienda en plaza Catalunya de Barcelona suma unas 50 tiendas instaladas

Tiendas de campaña durante una acampada por la vivienda en la plaza Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 tiendas de campaña siguen instaladas este miércoles en la plaza Catalunya de Barcelona, en las que acampan cerca de un centenar de personas en el marco de una protesta indefinida para reivindicar el acceso a una vivienda digna y denunciar la crisis habitacional.

En el espacio central de la plaza se observan desplegadas diversas pancartas con consignas a favor de la vivienda pública y en contra de la especulación inmobiliaria, así como varias banderas de Palestina exhibidas en algunas de las tiendas.

Esta acción se suma a las movilizaciones registradas los últimos días en Barcelona, como la protesta convocada por el Sindicat de Llogateres con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reunió a unas 2.000 personas según datos de la Guardia Urbana.

Asimismo, coincide con la aprobación por parte del Gobierno de dos reales decretos ley de medidas en materia de vivienda que deberán ser sometidos a votación en el Congreso de los Diputados para su convalidación.

Las iniciativas gubernamentales incluyen la suspensión de los desahucios hasta 2030, el freno al alquiler de temporada y la renovación automática de los contratos de arrendamiento, unas medidas que los colectivos sociales consideran insuficientes.