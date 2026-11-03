Los acampados en Barcelona aseguran que seguirán con la acampada y critican el desalojo en Madrid

Tiendas de campaña instaladas durante la acampada por la vivienda, en la plaza Catalunya, a 8 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en plaza Catalunya de Barcelona han asegurado que seguirán con la acampada hasta lograr una solución "digna" y han criticado el dispositivo policial que se ha llevado a cabo a primera hora de este martes en Madrid para desalojar la acampada de la Puerta del Sol.

En declaraciones a los medios este martes, una de las integrantes de la acampada, Kiara Monroy, ha reconocido que hay "incertidumbre y miedo" por no saber si en Barcelona ocurrirá lo mismo que en Madrid, pero ha insistido en sentarse a negociar con el Ayuntamiento para tratar de encontrar soluciones dignas en materia de vivienda.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido este martes el desalojo asegurando que se trataba de una medida de "último recurso" adoptada tras un proceso de actuación gradual y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.