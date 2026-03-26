Acave inicia las negociaciones para reincorporarse a CEAV

Rafael Serra, elegido nuevo presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) - ACAVE

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Rafa Serra, se ha reunido con el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, para iniciar las negociaciones para reincorporarse a la patronal, han explicado fuentes de Acave a Europa Press este jueves y ha avanzado 'Hosteltur'.

La voluntad de Acave es formar parte de CEAV con cierta independencia, como la posibilidad de compartir la representatividad ante la patronal europea ECTAA.

Está previsto que Acave convoque una Asamblea General Ordinaria antes del 15 de mayo para que los socios confirmen la incorporación con CEAV, y la reincorporación a CEAV formaba parte del programa de Serra en su candidatura a la presidencia de Acave para las elecciones celebradas el pasado febrero.