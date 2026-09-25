Accenture abre su Agentic AI Innovation Hub en Barcelona para "coinnovar" en IA agéntica

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Accenture ha inaugurado este viernes su Agentic AI Innovation Hub de Accenture en Barcelona, que se puso en marcha en junio para que profesionales de la compañía trabajen con empresas, administraciones públicas, el sector académico y el emprendedor local en "coinnovar" sobre IA agéntica.

El objetivo es acelerar la transformación de las organizaciones y ampliar el impacto real que la IA agéntica ya genera en la economía, los servicios públicos y la sociedad, informa la empresa en un comunicado.

Para eso, desarrollará y escalará soluciones habilitadas por la IA agéntica y los activos tecnológicos de reinvención empresarial de Accenture.

UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA IA AGÉNTICA

Organizaciones locales e internacionales trabajarán en este espacio para coinnovar, explorar y diseñar la integración de la IA agéntica en el núcleo de sus operaciones con una visión holística: en redefinición de procesos, desarrollo y despliegue seguro de plataformas agénticas, diseño de la gobernanza de una IA responsable, y planes de formación y de nuevas formas de trabajar.

Así, el Hub "busca facilitar a los clientes una visión completa" y trabajando en soluciones concretas junto a socios tecnológicos, startups e instituciones académicas.

Según el informe de Accenture 'La era de la cointeligencia', más del 50% de horas de trabajo se verán impactadas por agentes de IA; y según la última encuesta de Accenture Pulse of Change, el 84% de líderes empresariales en España está aumentado su inversión en IA y casi la mitad de compañías ya pilotan o despliega agentes de IA.

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, ha clausurado la inauguración este viernes, donde también han participado la comisionada de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo; CEOs y directivos de grandes empresas en Catalunya, CEOs de tecnológicas, e instituciones académicas y asociaciones del ecosistema catalán.

MERCEDES OBLANCA

La presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, Mercedes Oblanca, ha explicado que la IA agéntica ya genera impacto real en todos los sectores y que "hay que acelerar esa transformación de forma responsable, con soluciones concretas, seguras y escalables" que combinen tecnología, talento, conocimiento y criterio humano para crear valor económico, social y medioambiental.

Oblanca ha añadido que el Hub abierto en Barcelona refleja un "compromiso a largo plazo con la ciudad" como polo de innovación y tecnología avanzada, impulsando talento, atracción de inversión industrial y la transformación de empresas e instituciones públicas.

Este Hub (que forma parte del Centro de Innovación de Barcelona que Accenture que tiene en sus oficinas de La Rotonda) refleja la apuesta por la IA agéntica a medida que las organizaciones pasan de la fase de experimentación a una adopción a gran escala.