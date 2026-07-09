El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema para los catalanes (28%), según el CEO

Archivo - Vista áerea de las terrazas del Barrio Gótico de Barcelona, a 11 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema para el 28% de los catalanes, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), seguido de la inmigración (que lo es para el 10%) y la inseguridad ciudadana (también lo es para el 10%), la insatisfacción con la política y la sanidad (8% en ambos casos).

Son los datos de la primera ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, realizada del 21 de mayo al 25 de junio con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años y presentada este jueves por el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.

El acceso a la vivienda se mantiene como principal problema de los catalanes desde hace al menos un año, aunque retrocede 3 puntos porcentuales respecto al último barómetro, y la inmigración se mantiene alrededor de este 10% en los últimos estudios del CEO, y la inseguridad aumenta ligeramente hasta esa cifra.

El acceso a la vivienda es el principal problema para los votantes de todos los partidos del Parlament, a excepción de los del PP (cuyos votantes sitúan como principal problema la inseguridad ciudadana) y los de Vox y Aliança Catalana (que sitúan a la inmigración).

Es el principal problema también en todas las franjas de edad: para el 35% de los encuestados entre 18 y 24 años; el 48% entre 25 y 34; el 26% entre 35 y 49; el 25% entre 50 y 64, y el 24% de los que tienen más de 64 años.

LA GENERALITAT Y EL GOBIERNO

Sobre la valoración del Govern y del Gobierno, se observa un mayor apoyo a la gestión del Govern de la Generalitat, cuya valoración es de un 4,8 sobre 10; mientras que al Gobierno se le valora con un 4,2 sobre 10.

El 61% de los encuestados aprueba al Govern que preside Salvador Illa y un 34% le desaprueba, mientras que el 51% aprueba al Gobierno que preside Pedro Sánchez y el 47% le desaprueba.

EL APOYO A LA INDEPENDENCIA

Respecto al modelo de relación entre Catalunya y España, el 36% de los encuestados prefiere que Catalunya sea un estado independiente, y es la opción favorita por delante de que sea una comunidad autónoma de España (30%), que sea un estado dentro de una España federal (22%) y de que sea una región de España (7%).

Es la primera ocasión desde junio de 2023 en que la opción de un estado independiente supera a la opción de una comunidad autónoma, puesto que esta segunda opción había sido la preferida en los últimos barómetros con cifras entre el 31% y el 36%, mientras que la primera había tenido un apoyo algo menor, de entre el 28% y el 32%

En la pregunta directa sobre el apoyo a la independencia, se mantiene la preferencia del 'no' (es la preferida desde el 2019) con un 51% frente al 'sí', que se queda con el 45%.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

En un contexto político marcado por las noticias sobre corrupción, el CEO ha preguntado por esta cuestión: el 59% cree que está muy extendida entre los políticos, el 33% que lo está bastante, el 6% poco y el 1% nada extendida.

La percepción es diferente si se pregunta si está extendida entre la ciudadanía en general: el 34% dice que mucho, el 46% que bastante, el 15% que poco y el 2% que nada.

LÍDERES MUNCIALES

El trabajo de campo se realizó entre antes y después de la visita del Papa León XIV a Catalunya, una figura sobre la que también se pregunta: es el líder internacional que tiene un mayor índice de aprobación (59%), por encima de Emmanuel Macron (50%), Xi Jinping (47%), Ursula von der Leyen (47%), Friedrich Merz (42%), Giorgia Meloni (39%), Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

Según el 33%, León XIV ha mantenido la misma orientación en su pontificado respecto al papa Francisco; el 28% cree que es una orientación más conservadora y el 15%, que es más progresista.

Rodríguez Teruel ha destacado que la atención que recibe el Papa es superior al perímetro de los católicos practicantes, que es un grupo reducido de catalanes: "Hoy las figuras a nivel mundial que conectan con las definiciones ideológicas, políticas o espirituales pueden llegar a un público más amplio que aquel al que objetivamente están destinadas".

"No todos los catalanes practicantes dan importancia a la figura del Papa y la mayoría o muchos de los que le dan importancia a la figura del Papa no son católicos practicantes, y en algunos casos no son ni católicos", ha expresado.

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En este barómetro también se han introducido varias preguntas sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los catalanes: el 17% la usa varias veces al día, el 9% una vez al día, el 14% varias veces a la semana, el 7% una vez a la semana, el 9% una vez al mes, y el 44% nunca.

Se observa un fuerte componente de edad y un ligero componente de género en el uso de la IA: entre los que no la usan nunca, se encuentran el 75% de hombres y el 82% de mujeres mayores de 65 años; el 52% de mujeres y el 46% de hombres de entre 50 y 64; el 29% de mujeres y el 23% de hombres de entre 35 y 49; el 18% de mujeres y el 13% de hombres de entre 25 y 34 años, y el 10% de mujeres y el 5% de hombres de entre 18 y 24 años.