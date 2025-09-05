Un accidente provoca 11 kilómetros de retenciones en la AP-7 en Montornès del Vallès (Barcelona)

Accidente en la AP-7 que obliga a cerrar un carril en dirección Girona - SCT

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y un turismo provoca este viernes cerca de las 18.30 horas unos 11 kilómetros de retenciones en la AP-7 en Montornès del Vallès (Barcelona) en dirección Girona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El choque ha obligado a cortar uno de los carriles de la vía y las colas se registran desde Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Fuentes del SCT indican a Europa Press que los Mossos d'Esquadra ya están en el lugar y "no parece grave", y añaden que los 11 kilómetros se han producido por el accidente, pero también por la intensidad de tráfico en esta zona.