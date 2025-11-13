Acció refuerza su vínculo con Turquía, Egipto y EAU para suplir el cierre de la oficina en Tel-Aviv

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, durante la Comisión de Empresa y Trabajo. - GENERALITAT

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicado que Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Govern, ha reforzado su vínculo con Turquía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos para que el cierre de la oficina exterior en Tel-Aviv (Israel) "no se traduzca en un perjuicio económico".

Lo ha dicho este jueves en la Comisión de Empresa y Trabajo del Parlament, donde ha informado de los mecanismos adoptados para evitar que la Generalitat se relacione con las empresas que operen ilegalmente en asentamientos israelíes o con empresas "vinculadas con el genocidio", a petición del grupo parlamentario de Comuns.

Sàmper ha recordado que la Oficina de Acción Exterior en Tel-Aviv está cerrada desde mayo, una decisión "tomada en coherencia institucional de Catalunya ante el agravamiento del conflicto y las vulneraciones del derecho humanitario".

Ha asegurado que Acció ha reforzado su presencia en otros mercados de la región, como Turquía, Egipto o Emiratos Árabes Unidos, para "mantener abiertos canales comerciales y tecnológicos alternativos y asegurar que la decisión política de cerrar la oficina no se traduzca en un perjuicio económico".

El conseller ha defendido que la Generalitat "no mantiene ninguna relación directa" con empresas identificadas por Naciones Unidas como operantes en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

También ha remarcado que el Departamento de Economía y Finanzas ha revisado los contratos y convenios vigentes y ha constatado que "no hay empresas de ninguna naturaleza entre sus proveedores y colaboradores" y que, desde 2004, Catalunya ha aportado más de 8,4 millones de euros a la causa palestina.

LA 'LISTA NEGRA' DE LA ONU

Las Naciones Unidas elaboran una lista que señala a las empresas que operan en la Cisjordania ocupada, y en este sentido, el diputado Lluís Mijoler (Comuns) ha alertado de que hay tres empresas españolas: CAF, ACS e Ineco, al tiempo que ha pedido "un filtro sistemático" de empresas basado en esta lista.

En la misma línea, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha reclamado que todos los listados "estén actualizados" para evitar casos como el ocurrido con la empresa francesa Alstom.

Alstom retiró este miércoles el recurso que presentó ante el Ayuntamiento de Barcelona por excluirle de un contrato para fabricar trenes para el metro, dado que aparecía en una 'lista negra' de la ONU por su supuesta participación en territorios ocupados de Palestina, de la que ya ha salido.

CRÍTICAS AL GOVERN Y A SÀMPER

En su intervención, Joan Canadell (Junts) ha recriminado al Govern el cierre de la oficina exterior en Tel-Aviv: "Es muy grave que la presión de algunos partidos cierre oficinas porque somos los más 'chupiguays' y acabamos perjudicando a las empresas catalanas", ha dicho.

La diputada popular Àngels Esteller ha afeado a Sàmper que "haya comprado el marco mental de la izquierda y de la izquierda radical" y el hecho de que, en sus palabras, no ha mencionado el gran atentado del 7 de octubre de 2023 en Israel que causó 1.200 muerte y que provocó que Israel declarara la guerra en Gaza.

Javier Ramírez (Vox) ha ironizado sobre la posición adoptada por el conseller durante la sesión: "Hoy se ha quitado la corbata y se ha vestido de activista, con 15 minutos que podría haber expuesto cualquier miembro de extrema izquierda radical, cualquier 'Lady Flotilla', y no nos hubiera extrañado en absoluto".

En respuesta a estas críticas, el diputado socialista Alberto Bondesio ha lamentado el uso de las palabra "'chupiguays'" por parte del representante de Vox debido al objeto de la sesión y ha recordado que el Parlament, textualmente, sí condenó los atentados de Hamás y pidió la liberación de sus rehenes.

Sàmper ha añadido que las exportaciones catalanas en Israel representan el 0,6% del total: "Catalunya puede decir a día de hoy que [Israel] no es un socio estratégico", ha concluido.