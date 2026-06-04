La ACCO avisa que la nueva ley de transporte de personas supone la "expulsión efectiva" de los VTC

Archivo - Conductores y empresarios de VTC durante una marcha lenta de las VTC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), mediante un documento de valoración sobre la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que tramita el Parlament, ha considerado que el texto "refuerza barreras de entrada al mercado y comportará la expulsión efectiva" de los vehículos de transporte con conductor (VTC) del mercado urbano.

Según la ACCO, el texto establece un marco regulatorio altamente restrictivo de la competencia, "contrario a los principios de buena regulación económica y la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios" en el ámbito del derecho de la Unión Europea, informa en un comunicado este jueves.

Además, el documento destaca que la proposición de ley "no corrige los problemas estructurales existentes, sino que los intensifica", y alerta que la situación será especialmente grave en el ámbito del área metropolitana de Barcelona.

"La expulsión supondrá una reducción directa e inmediata de la oferta global de servicios, en detrimento de las personas usuarias", añade.

En este sentido, la ACCO ha recomendado efectuar una revisión profunda del planteamiento de la proposición de ley, orientada a un modelo regulatorio que propicie "un entorno de mercado que permita el desarrollo tanto de los servicios de taxi como de VTC, con un reconocimiento de derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores".