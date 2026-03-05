Ace Alzheimer alerta de la infrarrepresentación de la mujer en ensayos clínicos de Alzheimer

Archivo - Una mujer coge la mano de su marido, que tiene Alzheimer. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ace Alzheimer Center Barcelona ha alertado de que las mujeres están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos sobre Alzheimer, pese a tener el doble de riesgo de desarrollarlo que los hombres, y de que 2 de cada 3 cuidadoras de pacientes con esta enfermedad son mujeres.

La mayor prevalencia se debe a una combinación de factores biológicos y sociales, como determinados perfiles genéticos y cambios hormonales pero también el mayor consumo de determinados medicamentos o el nivel educativo, especialmente en generaciones mayores, informa el centro en un comunicado de este jueves.

Aún así, las mujeres no están de forma equitativa en los ensayos clínicos, ya que tienen un 26% menos de probabilidades de ser seleccionadas para participar, según investigaciones de Ace Alzheimer.

Entre las principales razones destaca el menor nivel educativo en grupos de edad avanzada, que dificulta la aplicación de determinadas pruebas neuropsicológicas estandarizadas, que dependen "en gran medida" de la alfabetización.

Esta situación evidencia "la necesidad urgente de adaptar los criterios y las herramientas diagnósticas para evitar sesgos de género en la investigación", según Ace Alzheimer.

MÁS CUIDADOS

La entidad señala que, cuando un hombre desarrolla demencia, lo más habitual es que la cuidador principal sea su mujer o su nuera, lo que tiene "consecuencias directas en el desarrollo profesional, la estabilidad económica y la salud emocional de las mujeres".

Además, el 73% de personas que participan en talleres y grupos de apoyo para cuidadores son mujeres, lo que pone de manifiesto que continúan asumiendo "en mayor medida" esta responsabilidad.