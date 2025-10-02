Ace Alzheimer Barcelona recauda más de 64.700 euros para proyectos de detección precoz

La 10 Noche del Alzheimer se ha celebrado en el Hotel Palace de Barcelona

Ace Alzheimer Center Barcelona ha recaudado 64.780,92 euros en la 10 Noche del Alzheimer, un evento solidario celebrado este jueves en el Hotel Palace de Barcelona, cantidad que se destinará a acciones e iniciativas centradas en la detección precoz.

El evento quiere fortalecer los lazos entre la sociedad y la comunidad científica y reforzar la idea que detectar la enfermedad a tiempo beneficia no solo a la persona afectada, "sino también a sus familiares y, en especial, a las nuevas generaciones", informa el centro en un comunicado.

La gala, conducida por Cristina Riba y Josep Puigbó, ha contado con la presencia del secretario general de la Conselleria de Salud de la Generalitat, Narcís Pérez de Puig, y la segunda teniente de alcaldía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, entre otras autoridades.

Durante la noche se ha presentado un vídeo en motivo del Día Mundial del Alzheimer que el centro ha lanzado en el marco de su campaña 'Regala Memoria 2025', bajo el lema 'Juntos haremos que nada quede inacabado'.

"UNA GRAN ESPERANZA"

La fundadora y directora médica de Ace Alzheimer Center Barcelona, Mercè Boada, ha destacado la relevancia de los nuevos fármacos aprobados y de la detección precoz: "Suponen una gran esperanza para las personas con Alzheimer, pero para que funcionen es imprescindible un diagnóstico precoz y estructuras médicas preparadas".

"Detectar la enfermedad a tiempo mejora la calidad de vida de los pacientes y permite a los futuros cuidadores asumir su rol con recursos y equilibrio emocional. Nuestros tres deseos son: más investigación, más acceso a los tratamientos y más apoyo a las personas cuidadoras", ha dicho Boada.

Por su parte, la directora general Ace Alzheimer Center Barcelona, Miren Jone Gurrutxaga, ha recordado que "el diagnóstico precoz, la investigación y la contribución de cada uno" son, textualmente, el mejor camino para avanzar.