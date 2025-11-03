La ACM participa "por primera vez" en la Smart City Expo World Congress sobre innovación urbana

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Meritxell Budó, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de ACM, a 31 de octubre de 2023 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) participará "por primera vez" esta semana en la Smart City Expo World Congress sobre innovación urbana y transformación sostenible, que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 4 al 6 de noviembre.

En un comunicado este lunes, la entidad ha explicado que dispondrá de un 'estand' propio desde donde dará a conocer su labor en materia de gobernanza local, transición energética y transformación digital de los municipios catalanes.

"El objetivo es poner en valor el papel de los entes locales como actores clave en la construcción de ciudades y pueblos más sostenibles, resilientes y centrados en la personas", han sostenido en el mismo comunicado.

EL ROL DE LAS POLÍTICAS LOCALES

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, participará el martes en la mesa redonda 'Investing in Transformation: Strategic Capital to Future-Proof Cities', donde se debatirá sobre "el papel de la inversión estratégica para afrontar los retos de las ciudades del futuro".

Budó pondrá en valor "el rol relevante de los ayuntamientos y de las políticas locales para hacer efectiva una transformación digital e innovación real" de los municipios a corto plazo.

El miércoles a las 11.45, la entidad organizará un acto en su 'estand' en el que participarán alumnos de la microcredencial 'Gestió intel·ligent i sostenible dels serveis urbans: IA, Economia circular i Governança col·laborativa' que organiza la ACM junto a la Universitat de Barcelona (UB).

Finalmente, el jueves a las 9.30 la entidad organizará la sesión 'Empowering Local Governments through Green Public Procurement' centrada en el modelo energético local de Catalunya y en el papel de los gobiernos locales en la transición verde y sostenible.