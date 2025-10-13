La ACM participa en la Semana Europea de las Regiones que se celebra hasta el miércoles en Bruselas

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), y el responsable de la nueva oficina de la entidad en Bruselas (Bélgica) - EUROPA PRESS - Archivo

La entidad ve el evento como "una oportunidad única para compartir experiencias"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha asistido este lunes a la inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades que se celebra hasta el miércoles en Bruselas, y durante la cual participará en diversos debates y seminarios.

El representante de la ACM en Bruselas Jordi Solé participará en debates centrados en el desarrollo urbano y rural, la innovación local y la cooperación entre electos locales, informa la entidad en un comunicado este lunes.

Para la ACM, el evento organizado por la Comisión Europea es "una oportunidad única para compartir experiencias de desarrollo local y conocer de primera mano las prioridades políticas de la Unión Europea en materia de regiones y ciudades".

Durante la Semana, diferentes grupos y cargos que participan en alguna de las 200 actividades organizadas en el marco del evento visitarán la oficina de la ACM y mantendrán reuniones con su responsable.

Bajo el lema 'Dando forma al mañana, juntos', la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2025 se centra en tres grandes temas: la cohesión y el crecimiento para el futuro; el derecho a quedarse, que promueve condiciones para mejorar servicios públicos, y las ciudades del mañana, con sesiones dedicadas a reforzar las ciudades como motores de innovación, crecimiento y sostenibilidad, inclusión social y calidad de los servicios públicos.

NUEVA OFICINA DE LA ACM EN BRUSELAS

La Semana Europa de las Regiones y Ciudades se celebra solo unos días después de que la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, inaugurara la oficina de la entidad en Bruselas, el pasado 1 de octubre.

El objetivo de la apertura de la oficina es el de fortalecer y acercar el municipalismo catalán al "corazón de Europa, allá donde se toman decisiones", aseguró Budó.